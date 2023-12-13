أفادت قناة "المنار"، عن استهداف موقع الجيش الإسرائيلي في المالكية بصاروخ موجه. هذا، وقصفت المدفعية الإسرائيلية منطقة جبل الباط وأطراف أخرى من بلدة عيترون، فيما استهدفت غارة إسرائيلية بصاروخ للطيران المسيّرة بلدة محيبيب، دون وقوع إصابات.

كانت هذه تفاصيل خبر استهداف موقع الجيش الإسرائيلي بالمالكية بصاروخ موجّه وقصف إسرائيلي يطال محيبيب وأطراف عيترون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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