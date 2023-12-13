أعلنت "سرايا القدس"- الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، عن "استهداف 3 آليات عسكرية للاحتلال وناقلة جند بقذائف الـ "تاندوم" وعبوات "العمل الفدائي" في مخيم جباليا ومنطقة التوام بمحاور التقدم شمال غزة". بدورها، كشفت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن "استهداف 7 دبابات وناقلتي جند بقذائف الياسين 105 وعبوات شواظ في محوري شرق وشمال مدينة خانيونس".

كانت هذه تفاصيل خبر "القسام" و"سرايا القدس" استهدفتا 10 آليات إسرائيلية بينهم دبابات وناقلات جند في جباليا والتوام وخانيونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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