أفادت إذاعة "كان ريشت بيت" الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤولين مطّلعين لم تسمهم، بأن الاتصالات من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي بشأن لبنان وإبعاد عناصر "حزب الله" إلى ما بعد نهر الليطاني "باتت مكثّفة في الأيام الأخيرة"، كاشفة أنه بين القضايا الرئيسية الأخرى المطروحة، زيادة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان الموجودة في جنوب لبنان.
وأوضحت أن تقديرات الجهات المختلفة الضالعة في المفاوضات تشير إلى أن فرص التوصل إلى حل سياسي منخفضة حالياً، ولكن مع هذا ستستمر في هذه المرحلة الجهود من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي.
كانت هذه تفاصيل خبر اذاعة اسرائيلية: الاتصالات من اجل التوصل إلى حل دبلوماسي بشأن لبنان باتت مكثّفة في الأيام الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.