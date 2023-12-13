اذاعة اسرائيلية: الاتصالات من اجل التوصل إلى حل دبلوماسي بشأن لبنان باتت مكثّفة في الأيام الأخيرة

أفادت إذاعة "كان ريشت بيت" الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤولين مطّلعين لم تسمهم، بأن الاتصالات من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي بشأن لبنان وإبعاد عناصر "حزب الله" إلى ما بعد نهر الليطاني "باتت مكثّفة في الأيام الأخيرة"، كاشفة أنه بين القضايا الرئيسية الأخرى المطروحة، زيادة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان الموجودة في جنوب لبنان.

وأوضحت أن تقديرات الجهات المختلفة الضالعة في المفاوضات تشير إلى أن فرص التوصل إلى حل سياسي منخفضة حالياً، ولكن مع هذا ستستمر في هذه المرحلة الجهود من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي.