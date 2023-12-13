جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة في السراي الحكومي

يعقد مجلس الوزراء، بهيئة تصريف الأعمال، جلسة عند الساعة 12.30 ظهر يوم الجمعة 15/12/2023 في السراي الحكومي. ووجّهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء دعوة رسمية إلى الوزراء للمشاركة في الجلسة المرتقبة.

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