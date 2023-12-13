وزير الدفاع وقّع مراسيم ترقية الضباط وأحالها على الأمانة العامة لمجلس الوزراء

وقّع وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم مراسيم ترقية الضباط اعتبارا من 1/1/2024 وذلك للدفعة الأولى من العام 2024 من الرتب كافة. وقد أحيلت على الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفقاً للأصول.

كما وقّع وزير الدفاع جداول القيد للضباط من رتبة ملازم اول الى رتبة عميد واعيدت الى قيادة الجيش لإجراء المقتضى.