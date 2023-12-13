غانتس: "حرب البقاء الثانية" التي نخوضها تكبدنا ثمنًا باهظًا ومؤلمًا وصعبًا

اعتبر عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، أنّ "حرب البقاء الثانية التي نخوضها تكبدنا ثمنًا باهظًا ومؤلمًا وصعبًا".

ويأتي ذلك، ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على القطاع والتي تتضمن توغلًا بريًا تتصدى له الفصائل الفلسطينية.

وفي وقت سابق من اليوم، أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 10 عسكريين وإصابة 7 آخرين بجراح الليلة الماضية في المعارك الدائرة شمالي قطاع غزة، وقال إن معظمهم ضباط وبينهم قائد فرقة في لواء جولاني.