اعتبر عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، أنّ "حرب البقاء الثانية التي نخوضها تكبدنا ثمنًا باهظًا ومؤلمًا وصعبًا".
ويأتي ذلك، ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على القطاع والتي تتضمن توغلًا بريًا تتصدى له الفصائل الفلسطينية.
وفي وقت سابق من اليوم، أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 10 عسكريين وإصابة 7 آخرين بجراح الليلة الماضية في المعارك الدائرة شمالي قطاع غزة، وقال إن معظمهم ضباط وبينهم قائد فرقة في لواء جولاني.
كانت هذه تفاصيل خبر غانتس: "حرب البقاء الثانية" التي نخوضها تكبدنا ثمنًا باهظًا ومؤلمًا وصعبًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.