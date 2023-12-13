يديعوت آحرنوت: الدفاع الإسرائيلية تقدم مشروع قانون يرفع سن الإعفاء من الخدمة بالاحتياط إلى 50 عاما

أفادت صحيفة "يديعوت آحرنوت" الإسرائيلية بأن وزارة الدفاع الإسرائيلية قدمت مشروع قانون يرفع سن الإعفاء من الخدمة في قوات الاحتياط إلى 50 عاما، لافتة إلى أنه سيتم رفع سن الإعفاء من الخدمة العسكرية الاحتياطية لبعض الضباط والمسؤولين في الجيش الإسرائيلي عاماً واحداً.
وأوضحت أن أن الغاية من الأمر هو الإبقاء على العسكريين الاحتياط المشاركين في الحرب على غزة في ميادين القتال.
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