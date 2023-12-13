مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: المفوضية بحاجة إلى 400 مليون حتى نهاية 2023

أكّدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنّها بحاجة إلى 400 مليون دولار حتى نهاية العام 2023، مشددة على أن الأزمة في غزة يجب ألا تحجب عشرات ملايين النازحين في مناطق أخرى من العالم.

ولفت مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في افتتاح المنتدى العالمي للاجئين الذي يستمر حتى 15 كانون الأول في جنيف إلى أنّه "تواجه الكثير من المنظمات الإنسانية مشاكل تمويل خطرة".

وأضاف "وحدها المفوضية السامية بحاجة إلى 400 مليون دولار لانهاء السنة مع حد أدنى من الموارد الضرورية وعجز لم نشهده منذ سنوات ونحن ننظر جميعا بقلق كبير إلى العام 2024".

وأكدت المفوضية أن ثمة أكثر من 114 مليون نازح في العالم حتى نهاية أيلول، وهو عدد قياسي.

وتضاعف عدد اللاجئين في العالم خلال السنوات السبع الأخيرة ليصل إلى 36,4 مليونا حتى منتصف العام 2023 وهو عدد قياسي أيضا. ويشكل ذلك زيادة نسبتها 3 % مقارنة بنهاية العام 2022.

وشدد غراندي على أن "كارثة إنسانية كبرى تحصل في قطاع غزة ولم ينجح مجلس الأمن الدولي حتى الآن في وضع حد للعنف".

وقال "نتوقع سقوط المزيد من القتلى وتفاقم معاناة المدنيين فضلا عن عمليات نزوح جديدة تهدد المنطقة".

لكنه أضاف "فيما يبقى التركيز على غزة ويجب أن يبقى كذلك، لدي نداء أوجهه: لا تغفلوا أزمات إنسانية وأزمات لاجئين طارئة أخرى" ذاكرا السودان وأوكرانيا ومصير الروهينغا والوضع في سوريا وأفغانستان وجمهورية الكونغو الديموقراطية وانعدام الأمن المتنامي في منطقة الساحل وتدفق المهاجرين الهجرة في القارة الأميركية والمتوسط.

وخلال المنتدى يتوقع أن يكشف مندوبو الدول عن تعهدات جديدة لتقاسم "المهام والمسؤوليات" في مواجهة أزمة اللاجئين بما يشمل الدعم المالي والتقني.

وفي هذا الإطار، أعلنت فرنسا في جنيف أنها ستزيد مساهمتها لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في 2023، بالثلث لتصل إلى 120 مليون يورو.

وأوضحت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في جنيف أن فرنسا "ستسعى إلى الإبقاء على هذا المستوى في 2024". وكانت مساهمة فرنسا 91,6 مليونا في 2022 بحسب أرقام الوزارة.