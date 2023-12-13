اقامت "الرابطة المارونية" في اوستراليا احتفالها الميلادي السنوي برعاية وحضور راعي الابرشية المارونية المطران انطوان شربل طربيه، حيث دعا المتحدثون الى "ضرورة وقف دورة العنف واحلال السلام في الشرق الاوسط".
ودعا طربية الى "انهاء دورة الموت والدمار في الارض التي ولد عليها السيد المسيح، رحمة بالاطفال والابرياء، قائلا: "نرفع الصلاة من اجل اوستراليا ولبنان، ونرفض الدمار والعنف والحرب على الارض التي ولد عليها السيد المسيح".
بدوره، شدد رئيس البرابطة المارونية المهندس جوزيف مكاري على "اهمية تمسك الرابطة بقيم الايمان"، معتبرا ان "هذه القناعة هي طريقنا الى الخير".
كانت هذه تفاصيل خبر الاحتفال الميلادي السنوي للرابطة المارونية في اوستراليا وكلمات شددت على نبذ العنف واحلال السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.