الاحتفال الميلادي السنوي للرابطة المارونية في اوستراليا وكلمات شددت على نبذ العنف واحلال السلام

اقامت "الرابطة المارونية" في اوستراليا احتفالها الميلادي السنوي برعاية وحضور راعي الابرشية المارونية المطران انطوان شربل طربيه، حيث دعا المتحدثون الى "ضرورة وقف دورة العنف واحلال السلام في الشرق الاوسط".

ودعا طربية الى "انهاء دورة الموت والدمار في الارض التي ولد عليها السيد المسيح، رحمة بالاطفال والابرياء، قائلا: "نرفع الصلاة من اجل اوستراليا ولبنان، ونرفض الدمار والعنف والحرب على الارض التي ولد عليها السيد المسيح".

بدوره، شدد رئيس البرابطة المارونية المهندس جوزيف مكاري على "اهمية تمسك الرابطة بقيم الايمان"، معتبرا ان "هذه القناعة هي طريقنا الى الخير".