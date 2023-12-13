وهاب: الثنائي الشيعي "جايب جعجع على التشريع" وباسيل أبلغ القطريين قبوله بالبيسري للرئاسة

ذكر رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب، أنّ "موضوع التمديد لقائد الجيش جوزاف عون غير محسوم بعد".

ولفت، في حديث عبر قناة "الجديد"، إلى أنّ "الثنائي الشيعي "جايب (رئيس حزب القوات اللبنانية) سمير جعجع على التشريع وكسر كل الكلام والتفشيط اللي كان ينحكى إنو ما فيه تشريع"، وإذا جرى التمديد للعماد عون فسيكون ذلك "غصب" عن كل الناس".

واعتبر وهاب أنّ رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل "يريد خيارًا ثالثًا للرئاسة غير رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وجوزاف عون، وهو أبلغ القطريين قبوله بالمدير العام للأمن العام بالانابة اللواء البيسري"، مشيرًا إلى أنّ "القطريين ابلغوا الجميع استعدادهم للاستثمار بشكل كبير في لبنان".

ورأى وهاب أنّ "في كل المنطقة هناك واقع جديد، وقد سمعت من صديق فرنسي قريب من مراكز القرار أن العمل يجري لهدنة تمتد إلى خمس سنوات في المنطقة".