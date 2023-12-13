حمية بحث مع روداكوف آخر المستجدات محليًا وإقليميًا

بحث وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية مع سفير روسيا لدى لبنان الكسندر روداكوف، آخر التطورات الراهنة على الصعيدين المحلي والإقليمي، كما جرى التطرق إلى آخر مستجدات السعي لانجاز الإستحقاق الرئاسي، هذا فضلًا عن التدوال في ملفات أخرى تعنى بها وزارة الأشغال العامة والنقل.

وخلال اللقاء في الوزراء، شدد حمية على أن "الحوار بين اللبنانيين هو المدخل لإنجاز الإستحقاق الرئاسي، والذي نعتبره عاملًا أساسيًا في انتظام الحياة السياسية في البلد"، لافتًا إلى أن "الظروف الحالية لا يمكنها أن تشكل حائلًا أمام العمل المستمر في كافة المجالات ولاسيما في تلك القطاعات التي تعنى بها الوزارة".

وأكّد في هذا السياق أنّ "تعزيز نمو المرافق التابعة للوزارة، يُعد من العوامل المساعدة للتغلب على تلك الظروف، وخصوصاً الإقتصادية منها".