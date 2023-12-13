اخبار العالم

باحث في العلاقات الدولية: إسرائيل بدأت تخسر الدعم الدولي الذي كسبته بعد أحداث 7 أكتوبر

0 نشر
Ahmed Maher 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن باحث في العلاقات الدولية: إسرائيل بدأت تخسر الدعم الدولي الذي كسبته بعد أحداث 7 أكتوبر والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الباحث في العلاقات الدولية “يسري عبيد”، أن إسرائيل بدأت تخسر الدعم الدولي الذي كسبته بعد أحداث السابع من أكتوبر.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن تصريحات الرئيس الأمريكي “جو بايدن” تعد تحولا لافتا في الخطاب الأمريكي تجاه تل أبيب.

وأوضح أن رئيس الحكومة الإسرائيلية “بنيامين نتنياهو” يحاول إطالة أمد الحرب في غزة، خوفا من المسائلة القانونية في الداخل عن  الأحداث الجارية.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي بدأ يغير خطاباته الداعمة لإسرائيل لارتكاب إسرائيل مجازر جماعية بحق الفلسطينيين.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا