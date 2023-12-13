باحث في العلاقات الدولية: إسرائيل بدأت تخسر الدعم الدولي الذي كسبته بعد أحداث 7 أكتوبر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الباحث في العلاقات الدولية “يسري عبيد”، أن إسرائيل بدأت تخسر الدعم الدولي الذي كسبته بعد أحداث السابع من أكتوبر.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن تصريحات الرئيس الأمريكي “جو بايدن” تعد تحولا لافتا في الخطاب الأمريكي تجاه تل أبيب.

وأوضح أن رئيس الحكومة الإسرائيلية “بنيامين نتنياهو” يحاول إطالة أمد الحرب في غزة، خوفا من المسائلة القانونية في الداخل عن الأحداث الجارية.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي بدأ يغير خطاباته الداعمة لإسرائيل لارتكاب إسرائيل مجازر جماعية بحق الفلسطينيين.