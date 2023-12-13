87 شهيدا من الصحفيين في غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأربعاء، استشهاد صحفي جراء القصف الإسرائيلي على القطاع، ليرتفع إجمالي شهداء الصحفيين إلى 87 منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في بيان نقلته وكالة الأناضول، باستشهاد الصحفي عبد الكريم عودة جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف أنه باستشهاد عودة، يرتفع عدد الصحفيين الشهداء إلى 87 منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي.

والاثنين، نشر المكتب ذاته أسماء الصحفيين الذين استشهدوا خلال الحرب وكان عددهم 86 والذين كان آخرهم الصحفي محمد أبو سمرة، الذي استشهد الأحد باستهداف إسرائيلي.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، مخلفا أكثر من 18.5 ألف شهيد وما يزيد عن 50 ألف جريح.