بنك أبو ظبي الأول مصر يدشن فرعا إسلاميا جديدا في القاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعلن بنك أبو ظبي الأول مصر افتتاح فرعه الإسلامي الجديد في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وذلك في إطار التزام البنك بتوفير خدمات مصرفية شاملة لعملائه تماشيًا مع مبادئ التمويل الإسلامي.

وقال البنك، في بيان له اليوم الأربعاء، إن الفرع الجديد الذي تم افتتاحه يوفر مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما في ذلك حسابات التوفير وحلول التمويل وإدارة الثروات، حيث يضمن الفرع توافق كل منتج وخدمة مصرفية مع الشريعة الإسلامية، وتلبية كافة احتياجات العملاء وتفضيلاتهم المالية كل على حدة.

وقال محمد فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول مصر: "يعد إطلاق فرعنا الإسلامي الجديد مرحلة فارقة في رحلتنا نحو التوسع والنمو، علاوة على توفير كافة الخدمات والمنتحات المصرفية الإسلامية في كل أنحاء الجمهورية".

وأضاف أن البنك يؤمن بالركيزة الأساسية التي تمثلها الخدمات المصرفية الإسلامية لاستراتيجية النمو لدينا بما توفره من بدائل ذات قيمة إضافية للخدمات المصرفية التقليدية، سواء لعملائهم الذين يسعون إلى الالتزام بالشريعة، أو الاقتصاد المحلي للبلاد.