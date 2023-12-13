هيئة الاستثمار: تنظيم جولات لضيوف "COP 28" الراغبين في الاستثمار بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

استقبل جناح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمؤتمر المناخ COP 28، الذي عقد بالإمارات خلال الأيام الماضية، عشرات الزيارات من مسئولين حكوميين ومستثمرين من دول العالم خلال فترة المؤتمر، لبحث الفرص الاستثمارية صديقة البيئة، وحوافز الاستثمار في الاقتصاد الأخضر بمصر.

وبحسب بيان من الهيئة اليوم الأربعاء، أقامت هيئة الاستثمار جناحا خاصا بها في مقر إقامة المؤتمر المعروف بـ "قمة المناخ COP 28" في مدينة دبي بدولة الإمارات، بغرض التعرف على مناخ الأعمال في مصر، وبحث فرص الاستثمار.

واستضاف جناح الهيئة مسئولين حكوميين وقادة قطاع أعمال ومستثمرين من دول الإمارات، والسعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا، والسويد، والبرتغال، وأستراليا، وكوريا الجنوبية، والصين، والهند، والمغرب، وتونس، وسوريا، ولبنان، ونيجيريا، وكينيا، وتنزانيا، وفقا للبيان.

وقالت الهيئة إنها ستنظم خلال عام 2024 زيارات ترويجية لزوار "COP 28" الراغبين في الاستثمار بمصر، كما سيتم تنظيم زيارات للعاملين بعدد من وكالات الاستثمار الأفريقية لمصر للتدريب والتعريف بتجربة الهيئة في جذب الاستثمار.

وشهد جناح الهيئة توقيع شركة السويدي إليكتريك وشركة ألايد باور جروب مذكرة تفاهم لدعم النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لصيانة توربينات الغاز الصناعية، كما شهد توقيع شركة المراكبي للصلب مع شركة السويدي إليكتريك مذكرة تفاهم بغرض التعاون الاستراتيجي بين الشركتين في مجال الاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية بأكثر من النصف.