لعنة المال.. مقتل شاب بسكين على يد ابن عمه في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

خلاف مالي بين أولاد العم دفع أحدهما لقتل الثاني طعنا بسكين في الجيزة.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل دائرة قسم الجيزة.

وجه العقيد محمد الصغير مفتش مباحث فرقة الغرب بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابسات الحادث تنسيقا مع قطاع الأمن العام.

جهود البحث والتحري التي قادها المقدم هشام فتحي رئيس مباحث الجيزة توصلت إلى نشوب مشادة كلامية بين "سيد.م.ح." 38 سنة وابن عمه بسبب خلاف مالي تطور إلى مشاجرة سدد الثاني للأول طعنات بسكين فأرداه قتيلا.

بتقنين الإجراءات تمكن الرائد مصطفى رشوان وكيل مباحث فرقة الغرب

والرائد أحمد الأبيض معاون المباحث من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.