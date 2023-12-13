مركز بحوث الإسكان: أصدرنا أول نظام مصري لتقييم المباني الخضراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، إن المركز في السنوات السابقة وحتى الآن قام بمجهودات عديدة لنشر فكر العمارة الخضراء المستدامة وتعميق مفهوم التنمية المستدامة في مصرعلى سبيل المثال: تم إنشاء المجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة برئاسة الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد صدور القرار الوزاري الخاص بذلك.

وأضاف مسعود، في إفتتاح المؤتمر الدولي الرابع للتشييد المستدام وإدارة المشروعات، لقد قام المركز بإصدار أول نظام مصري لتقييم المباني الخضراء في مصر والذي صدر بقرار وزاري في ديسمبر 2010 و يسمي " نظام الهرم الأخضر المصري للمباني الخضراء " GPRS، والذي قام بإعداده العديد من الباحثين بالمركز وأساتذة الجامعات المصرية والإستشاريين المتخصصين، وتم تحديثه في عام2017.

وتابع: كما قام المركز بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) من خلال فريق شركة Integral المحلية لإجراء دراسة لسوق البناء الأخضر في جمهورية مصر العربية ، حيث تهدف الدراسة إلى تحديد الإمكانات والتحديات التي تواجه نشر مفهوم البناء الأخضر فى جميع المستويات بما فيها الاسكان الاجتماعى لتعزيز نمو المباني الخضراء في مصر. وتعد هذه الدراسة إحدى أنشطة مشروع دعم البناء الأخضر الذي ينفذه المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بدعم من مؤسسة التمويل الدولية، والذي يأتي ضمن مجموعة الجهود الدولية الهادفة إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الصادرة عن قطاع المباني.

وأضاف أن المركز في عام 2022 وبالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وبمشاركة البنك الدولي، بإعداد نسخة " نظام الهرم الأخضر المصري للمباني السكنية الخضراء " لإعتماد 25 الف وحدة سكنية كمرحلة أولى للإسكان الإجتماعي الأخضر.

قام المركز بعمل مشروع نموذجي بإعادة إستخدام مخلفات مواد البناء وإعادة تدويرها لإنتاج طوب اسمنتي وذلك في مشروع الوحدات السكنية بمدينة حدائق العاصمة.

وأكد أن امحمد مسعود رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناءلمركز يتعاون مع وزارة البيئة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة باعداد منظومة متكاملة لادارة مخلفات البناء وإنشاء محطات تدويرالمخلفات.