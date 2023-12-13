المصرف المتحد يشارك بـ 365 مليون جنيه في قرض مشترك بقيمة 2 مليار جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- منال المصري:

أعلن المصرف المتحد توقيعه على المشاركة بحصة تمويلية بقيمة 365 مليون جنيه ضمن قرض مشترك بقيمة 2 مليار جنيه يقوده البنك المصري لتنمية الصادرات لتمويل مشروع إنشاء حاجز الأمواج الغربي لميناء الإسكندرية الكبير ومشروعات أخرى تهدف لتطوير الموانئ المصرية، وفق بيان للمصرف اليوم.

كان البنك المصري لتنمية الصادرات EBank أعلن أمس توقيع عقد اتفاق لتمويل مشترك متوسط الأجل بقيمة 2 مليار جنيه مع شركة أبناء عبد السلام الفقي وشركاه، بمشاركة 6 بنوك، وذلك بغرض تمويل مشروع إنشاء حاجز الأمواج الغربي لميناء الإسكندرية الكبير ومشروعات أخرى تهدف لتطوير الموانئ المصرية.

وأوضح المصرف المتحد أن التحالف المصرفي المشارك في القرض المشترك مكون من 6 بنوك بقيادة البنك المصري لتنمية الصادرات وبمشاركه بنك الكويت الوطني مصر، وميد بنك، وبنك قناة السويس وبنك التعمير والإسكان.

وقال أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إن مشاركه المصرف في هذا التمويل تأتى من ايمانه التام بأن مصر ستصبح مركزا إقليميا للموانئ في المنطقة.

وأضاف أن المصرف المتحد يعتبر أحد أهم البنوك الداعمة لنشاط النقل والموانئ والخدمات اللوجستية بجميع فئاته حيث سبق له أكثر من مرة المشاركة في قروض مشتركه وتمويلات موجهة لذلك القطاع لأهميته الكبرى للاقتصاد القومي.