أبرزها الوعي وثقة المصريين.. وكيل أول "النواب" يكشف عن 5 حقائق في انتخابات الرئاسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، إن النجاح الكبير الذي حققته الانتخابات الرئاسية من خلال المشاركة الكبيرة وغير المسبوقة من المصريين فيها، مقارنةً بأي استحقاقات انتخابية سابقة، كشف عن مجموعة من الحقائق المهمة؛ في مقدمتها أن الشعب المصري لديه وعي وإدراك كاملَين بأن هناك العديد من الظروف الإقليمية والدولية الصعبة والمعقدة والتي تحتم استمرار تماسك وحدة المصريين ووقوفهم صفًّا واحدًا خلف الدولة بجميع مؤسساتها لمواجهة جميع التحديات والمؤامرات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه مصر.

وأضاف سعد الدين، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين، اليوم، أن الحقيقة الثانية تتمثل في أن هناك 4 مرشحين يتنافسون فيها؛ منهم مرشح مستقل و3 ينتمون إلى أحزاب سياسية، وأهم مكسب في هذه الانتخابات هو أن المواطن المصري تعرف على دور الأحزاب السياسية في إثراء الحياة السياسية، وهذا الأمر جعل غالبية المصريين ممن لهم حق الانتخاب يخرجون في طوابير طويلة، ويكفى مصر شرفاً أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات هي الأكبر في تاريخ مصر الحديث، مشيراً إلى أن الثالثة تتمثل في أن المصريين وجَّهوا صفعة قوية لكل مَن طالبَ، من قوى الشر والإرهاب والظلام، المصريين بمقاطعة هذه الانتخابات.

وتابع وكيل أول مجلس النواب بأن الحقيقة الرابعة تتمثل في ثقة المصريين وبلا حدود في القضاء المصري الشامخ، وحرصه على نزاهة جميع الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والبرلمانية والاستفتاءات والمجالس الشعبية المحلية القادمة؛ من خلال وجود قاض على كل صندوق انتخابي، موجهاً تحية قلبية للهيئة الوطنية للانتخابات وقضاة مصر الشرفاء على جهودهم الكبيرة في إنجاح هذه الانتخابات؛ موضحاً أن الحقيقة الخامسة تتمثل في حرص المصريين على استمرار دعمهم للدولة المصرية، للحفاظ على ما تحقق من أمن واستقرار في كل ربوع مصر.

ووجه سعد الدين تحية قلبية لكل المصريين من الرجال والنساء والشباب على مشاركتهم الواسعة في هذه الانتخابات، مشيدًا بالجهود العظيمة للجيش والشرطة في تأمين هذه الانتخابات ومساندة كبار السن وذوي الهمم في الإدلاء بـأصواتهم بكل سهولة ويسر، معرباً عن سعادته الغامرة بالمشاهد الإنسانية الرائعة من رجال الجيش والشرطة والقضاة في تلاحمهم مع كل المصريين في هذا العرس الديمقراطي الرائع الذي انبهر به العالم كله.

وقال المستشار أحمد سعد الدين إن هذه الانتخابات كانت ناجحة وباعتراف جميع وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني الإقليمية والعربية والدولية، مؤكدًا أن أكبر دليل على ذلك أنه لم يتم رصد أية مخالفات على مدى الأيام الثلاثة التي تمت فيها.

وأكد وكيل أول مجلس النواب أنه بعد النجاح الكبير الذي حققته هذه الانتخابات الرئاسية؛ فإن مصر مقبلة على ممارسة سياسية حزبية وديمقراطية جديدة، ستجعل من مصر واحدة من أعرق الدول الديمقراطية على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها والعالم كله، موجهاً التهنئة القلبية إلى مصر وشعبها العظيم على نجاح هذه الانتخابات.