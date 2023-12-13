قرار جديد من القضاء ضد التيك توكر كروان مشاكل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، تجديد حبس التيك توكر "كروان مشاكل" 15 يومًا على ذمة التحقيقات في واقعة بث فيديو مع سيدة تدعى إنجي حمادة داخل مطبخ، يُحرض على الفسق والفجور والتعدي على قيم ومبادئ المجتمع المصري.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج، من القبض على التيك توكر "كروان مشاكل" داخل المحافظة؛ بعد نشره مقاطع فيديو تحرض على الفسق والفجور رفقة مذيعة تدعى "إنجي حمادة".

ورصدت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تداول مقاطع فيديو عبر منصات مختلفة تظهر مذيعة تدعى "سماح. ح" الشهيرة بـ "إنجي حمادة" لمحتوى غير لائق يتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع المصري رفقة شاب يدعى "أحمد. ع" شهير بـ "كروان مشاكل".

وبتقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على "إنجي حمادة" التي ظهرت في مقاطع الفيديو رفقة الشاب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحقيق معها.

كانت الأجهزة الأمنية قد كثفت جهودها مؤخرا لضبط كروان مشاكل حتى تمكنت من ضبطه في محافظة سوهاج.