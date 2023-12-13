شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل الديمقراطى يشيد بمشاركة المصريين بالانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد حزب الجيل الديمقراطي بمشاركة الشعب المصري بجميع طوائفه في الاستحقاق الدستوري الأهم في تاريخ الدولة المصرية، قائلا: إنّ الإقبال الكثيف للناخبين على صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024، كان متوقعًا بسبب الاهتمام بالتصويت، الذي لمسه الحزب خلال الجولات والمؤتمرات الانتخابية التي اقامها في عدد كبير من محافظات الجمهورية".

وأثنى حزب الجيل الديمقراطي علي دورالدولة والإعلام م المحايد طوال فترة الانتخابات الرئاسية ووضعوا لكل مرشح مساحة متساوية بين كل المرشحين الاخرين في مشهد ديمقراطي

وأكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي أنَّ التحديات التي تواجهها مصر زادت من إقبال المواطنين على التصويت في الانتخابات، خاصة التحدي الصهيوني الذي يحاول تهجير الفلسطينيين، ويمس الأمن القومي المصري.

وأكد أن أداء الأحزاب المصرية سيختلف بنسبة 180 درجة بعد انتخابات 2024 الرئاسية، لأن هذه الانتخابات حزبية بامتياز، فهناك 3 مرشحين رؤساء أحزاب مدعومين من أحزاب أخرى، ومرشح مستقل يدعمه 60 حزبا.

ويتقدم حزب الجيل الديمقراطي بالشكر والتقدير والعرفان للشعب المصري العظيم لخروجه بالملايين التي تخطت نسبة 45% من إجمالي عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين وان هذا يدل علي وعي المصريين باهمية صوته في هذا الاستحقاق الدستوري وحرصه علي مقدراته وأمنه واستكمال مسيرة التنمية والبناء ، كما يدعو الحزب كافة المصريين بمواصلة التصويت خلال اليوم الثالث والاخير.