شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية لـ الشعب المصري: شكرًا كنتم قد المسئولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بيان صادر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها تتوجه بالشكر لجموع الشعب المصري على المشاركة الإيجابية في انتخابات الرئاسة، وتؤكد أن المشاركة الكبيرة تعكس وعى المواطنين الحقيقي بحجم التحديات التي تواجه البلاد، واصطفافه خلف وطنه وتفويضه الرئيس القادم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحفظ الأمن القومي المصري.

وأكدت التنسيقية أن المصريين دائمًا ما يثبتون أنهم على قدر المسئولية، ومدركون لحجم التحديات والمخاطر، ومؤمنون بالوطن إيمانًا كاملًا، وأن كثافة التصويت التي استمرت لثلاث أيام من الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، غير مسبوقة وفاقت كل توقع.

وثمنت التنسيقية وعي المصريين بأهمية الاستحقاق الانتخابي، ومشاركتهم الكثيفة في عملية الاقتراع، واختتمت: "شكرًا كنتم قد المسئولية".