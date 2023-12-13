شكرا لقرائتكم خبر عن 110 ملايين مصرى فى انتظار إعلان رئيس مصر القادم.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "110 مليون مصرى في انتظار اعلان اسم رئيس مصر القادم"، استعرض خلاله 4 مرشحين ينتظرون "كلمة الصندوق"، وهم كل من عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، حيث من المنتظر أن تقول الصناديق كلمتها الأخيرة حول من يحكم مصر الـ6 سنوات المقبلة، وإعلان النتيجة ونشرها في الجريدة الرسمية يوم الإثنين 18 ديسمبر، و"برلماني" يوضح مراحل وخطوات التنصيب وحلف اليمين الدستورية.

وينتظر الشعب المصرى بأكمله 110 ملايين مصري إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية اسم رئيس مصر القادم بعد الاستحقاق الانتخابى الرئاسي الخامس، فنحن على موعد مع اعلان اسم المرشح الفائز في الانتخابات الرئاسية 2024، وفى الحقيقة مصر كلها فائزة في ذلك الاستحقاق وليس هناك خاسرون، حيث يرسم المصريون مستقبلهم ومستقبل أبنائهم ووطنهم، وعملية الإعلان عن حاكم مصر ورئيسها وتنصيبه يمر بعدة إجراءات نص عليها قانون الانتخابات الرئاسية، فقد نصت المادة 37 على أن: "تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين وإثبات إجمالي ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان في محضر من ثلاث نسخ يوقعه رئيس اللجنة وأمينها".

وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان حصر عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح على أن تتم جميع الإجراءات السابقة في حضور من يوجد من المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المصرح لهم من لجنة الانتخابات الرئاسية ويسلم رئيس اللجنة العامة صورة من الحصر العددي المشار إليه مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيس وأمين اللجنة لكل من يطلبها من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم وتحدد لجنة الانتخابات الرئاسية قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخابات، وإعلان الحصر العددي للأصوات، يوم الأربعاء الموافق 13 ديسمبر 2023، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات أيضا موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية، فمن المقرر أن تُعلن نتيجة انتخابات الرئاسة 2024، يوم الإثنين الموافق 18 ديسمبر الجاري، وتُنشر في الجريدة الرسمية.

وإليكم التفاصيل كاملة:

110 مليون مصرى في انتظار اعلان اسم رئيس مصر القادم.. 4 مرشحين ينتظرون "كلمة الصندوق".. وإعلان النتيجة ونشرها في الجريدة الرسمية يوم الإثنين 18 ديسمبر.. و"برلماني" يوضح مراحل وخطوات التنصيب وحلف اليمين الدستورية

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