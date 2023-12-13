شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: الانتخابات الرئاسية شهدت حضورا كبيرا ومشرفا للغاية من المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة جريدة الخليج 365، إننا نرصد من 6 صباحا في أول يوم في الانتخابات الرئاسية، ولدينا فريق كبير يرصد العملية الانتخابية، بجانب التقارير المختلفة التي نرصدها من المحافظات عن العملية الانتخابية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة جريدة الخليج 365، في تصريحات لبرنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى، أنه كان هناك حضور كبير ومشرف للغاية على الانتخابات الرئاسية، وكانت هناك كثافة غير عادية ومن يتابعون العملية الانتخابية سيقفون كثيرا أمام هذا المشهد الشعب المصري الذي غير كثيرا من التوقعات التي يرسمها الكثيرين.

وأوضح أكرم القصاص أن الشعب المصري مدرك جيدا لحجم التحديات الموجودة، والهيئة الوطنية للانتخابات أتاحت تسهيلات وفرص من خلال لجان الوافدين، حيث كان ملايين يعجزون عن التصويت بسبب مكان عملهم الذى يبعد كثيرا عن مكان سكنهم ولكن تم إتاحة التصويت لهم من خلال لجان الوافدين.