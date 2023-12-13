شكرا لقرائتكم خبر عن مخصصات المساعدات الاجتماعية بموازنة العام الجارى الأعلى على مدار 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وفي هذا الصدد، نستعرض بالأرقام مخصصات المساعدات الاجتماعية علي مدار السنوات الماضية:

- بلغت مخصصات المساعدات الاجتماعية بموازنة العام المالي 2019/2020 نحو 55 مليار و120 مليون جنية

- بلغت بموازنة عام 2020/2021 نحو 99 مليار و274 مليون جنية.

- بلغت بموازنة عام 2021 /2022 نحو 120 مليار و295 مليون جنية.

- بلغت بموازنة عام 2022/2023 نحو 127 مليار و9 ملايين جنية.

- قدرت بموازنة عام 2023/2024 بنحو 134 مليار و713 مليون جنية.

ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.

وتقسم الإستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى، بالإضافة إلى شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض "و تتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.