شكرا لقرائتكم خبر عن أمين تنظيم حماة الوطن: الشعب المصرى سطر ملحمة وطنية فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم الجمهورية لحزب حماة الوطن، ورئيس غرفة عمليات الحزب للانتخابات الرئاسية، إن الشعب المصري سطر ملحمة وطنية كبيرة خلال أيام الانتخابات يعكس وعي المصريين بأهمية صوتهم في الانتخابات الرئاسية، مشيرا ألى أن المشاهد الإيجابية المتعددة التي تمثلت في الانتخابات تستحق الشكر والدعم، وتؤكد وقوف الشعب خلف دولته بكل وطنية وحب.

وأشار العطيفي إلي أن الانتخابات شهدت إقبالا كبيرا من فئة الشباب و النساء، وكبار السن أمام اللجان الانتخابية إضافة لمتحدي الإعاقة فضلاً لازدحام بلجان الوافدين، للحد الذي تجاوزت نسبة المشاركة المتوقعة.

وأشاد العطيفي بدور الهيئة الوطنية للانتخابات التي لم تغفل عن دعم لوجيستي لصالح الناخبين، لنكون ولأول مرة أمام انتخاب بطريقة برايل لفاقدي حاسة النظر، فضلاً عن توفير الهيئة الوطنية للانتخابات لجان لذوي الاحتياجات الخاصة من أجل توفير الأدوات اللوجستية من سيارات إسعاف، مؤكدا أن دورها ساهم في الإقبال إضافة لدور الإعلام التوعوي.

واختتم العطيفي تصريحاته بالقول:" نشكر جموع المصريين .. ودائما ما ينجح راهننا على وعي المصريين في كافة الاستحقاقات".