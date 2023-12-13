الاتحاد الأوروبي يدعو لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين بالضفة

القاهرة - سامية سيد - دعا الاتحاد الأوروبي، قبل قليل، إلى فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين فى الضفة الغربية، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل.

واقتحم أمس الثلاثاء، عشرات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وأفاد شهود عيان، بأن المستوطنين قاموا بجولات استفزازية بباحات الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية، في ظل زيادة الدعوات للاقتحامات، بالتزامن مع حلول الأعياد اليهودية، التي تتواصل حتى نهاية الأسبوع الجاري.