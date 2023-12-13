شكرا لقرائتكم خبر عن "حقوق الإنسان أولوية" :وثيقة تلقى الضوء على أهم برامج تنمية الخدمات الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعد حق الإنسان المصرى فى التمتع بحياة كريمة آمنة مستقرة هو الغاية الأسمى التى تصبو إليها كافة الجهود التنموية، فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك سواء على الصعيد الاقتصادى أو الاجتماعى أو السياسى أو الأمنى، فحق المواطن فى حياة كريمة يندرج تحتها حقوق كثيرة تشكل منظومة متكاملة، منها حق المواطن فى تعليم جيد متطور مواكب المتطلبات عصر العلوم والمعرفة والتكنولوجيا الحديثة، وحق المواطن فى الحصول على رعاية صحية كاملة وعلاج شاف من الأمراض وكذلك حق المواطن فى سكن مناسب ووسائل انتقال واتصال ملائمة، وحقه فى الانتفاع بالخدمات العامة على أسس متكافئة، وحقه فى الالتحاق بسوق العمل والحصول على فرصة عمل منتج تدر له دخلا كافيا يقيه شر العوز ويُحقق استقراره المادى المنشود.

وفي هذا الصدد، ألقت وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي 2023/2024 المُقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) ، الضوء علي أهم البرامج المستهدفه بمجال الحق فى الصحة، مشيرة إلي توجيه الاستثمارات اللازمة للتطبيق المرحلى لنظام التأمين الصحى الشامل، ولتعميم الرعاية الصحية الأولية، وبرامج تطوير المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى كافة المحافظات، والمبادرات الرئاسية والحكومية المعنية بعلاج بعض الأمراض وتوفير اللقاحات والتحصينات الوقائية من الأوبئة والفيروسات.

وتشير وثيقة التنمية المقدمة من وزيرة التخطيط، إلي الاستثمارات الموجهة لتحسين الظروف الصحية فى الريف المصرى فى إطار مبادرة حياة كريمة.

يأتي ذلك في إطار، حرص وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي الجاري 2023/2024، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ ) على اعتبار استراتيجية حقوق الإنسان من أهم المرتكزات التي تتبلور حولها الأهداف التنموية للخطة، وما ينبثق منها من سياسات وبرامج في شتى مناحي الحياة.