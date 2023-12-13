شكرا لقرائتكم خبر عن "حقوق الإنسان أولوية" :وثيقة تلقى الضوء على أهم برامج تنمية الخدمات الصحية والان مع تفاصيل الخبر
وفي هذا الصدد، ألقت وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي 2023/2024 المُقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) ، الضوء علي أهم البرامج المستهدفه بمجال الحق فى الصحة، مشيرة إلي توجيه الاستثمارات اللازمة للتطبيق المرحلى لنظام التأمين الصحى الشامل، ولتعميم الرعاية الصحية الأولية، وبرامج تطوير المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى كافة المحافظات، والمبادرات الرئاسية والحكومية المعنية بعلاج بعض الأمراض وتوفير اللقاحات والتحصينات الوقائية من الأوبئة والفيروسات.
وتشير وثيقة التنمية المقدمة من وزيرة التخطيط، إلي الاستثمارات الموجهة لتحسين الظروف الصحية فى الريف المصرى فى إطار مبادرة حياة كريمة.
يأتي ذلك في إطار، حرص وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي الجاري 2023/2024، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ ) على اعتبار استراتيجية حقوق الإنسان من أهم المرتكزات التي تتبلور حولها الأهداف التنموية للخطة، وما ينبثق منها من سياسات وبرامج في شتى مناحي الحياة.
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