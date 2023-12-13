شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: المشاركة الكثيفة للمصريين فى الانتخابات الرئاسية رسالة قوية للعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، بإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، عن وصول نسبة التصويت في انتخابات الرئاسة، مشيرا إلى أن تحديات المرحلة التي تمر بها البلاد كان لها عامل كبير في زيادة نسبة التصويت وتدفق جموع الشعب على صناديق الانتخاب لاختيار رئيس مصر القادم القادر على استكمال خطى البناء بعزيمة شعبية مصرية خالصة في انتمائها لصالح بناء مستقبل أفضل لوطنها.

وأكد المغازي ، أن مشاركة المصريين في الإنتخابات صوبت رصاصة قوية في قلب كل الحاقدين والكارهين لمستقبل مشرق متقدما للأمام للدولة المصرية، وحرصهم على الاصطفاف الوطني خلف قيادتهم السياسية رسالة لا تقبل التشكيك أو المزايدة بل تؤكد عزيمة المصريين الذين لم يتخلوا عن وطنهم في هذا الاستحقاق بل شاركوا بكادل الفئات والاعمار وكانوا خيره من يستخدمون حقهم الدستوري بكل وعي وإدراك.

ولفت النائب يسري المغازي إلى أن تصويت المصريين بهذه الكثافة التاريخية دليل قاطع بأنهم يريدون مستقبل أفضل مقدرين ثروات هذا الوطن وماضيين نحو بناء الجمهورية الجديدة واستكمال معركة التنمية والتحديات الجسيمة التي فرضتها عوامل خارجية كان لا بد على الدولة المصرية أن تتصدى حماية لشعبها وحدودها وحفاظا على أمنها القومي الذي بات يشكل أولوية قصوى وعلى الجميع أن يكون يقظ لأي مخططات من شأنها اهتزاز عرش هذا الوطن.