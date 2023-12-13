شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة احتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين للمطالبة بوقف العدوان الصهيونى على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت نقابة الصحفيين وقفة احتجاجبة علي سلالم نقابة الصحفيين، للمطالبة بوقف العدوان على الشعب الفلسطينى فى غزة، والتصدي لمخطط التهجير المجرم للشعب الفلسطيني، وكذلك لإعلان الرفض للفيتو الأمريكي، وتورط الدول الغربية ومشاركتها، ودعمها لحرب الإبادة الصهيونية فى حق الشعب الفلسطيني.

وتأتي الوقفة بالتزامن مع فعاليات فى مقرات الصحف يرفع خلالها المشاركون لافتات تدعو لوقف الحرب، وكسر الحصار على الشعب الفلسطيني، وتحمل شعارات وصور مجرمي الحرب من الصهاينة، والقادة الغربيين عليها شعار مجرم حرب، وتطالب بإحالتهم للمحاكمة الجنائية الدولية.

وشارك في الوقفة خالد البلشي نقيب الصحفيين وعدد من أعضاء مجلس النقابة من بينهم محمد الجارحي ومحمد سعد عبد الحفيظ، كما شارك النقيب السابق يحيي قلاش وخالد داوود ،و محمود كامل عضو مجلس النقابه والناشط احمد دومة.

كما حمل المشاركون فى الاحتجاج صور شهداء الصحافة الفلسطينية، مطالبين بمحاكمة القادة الإسرائيليين كمجرمي حرب، مؤكدين رفضهم لمخطط تهجير سكان قطاع غزة، وكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

وردد المشاركون هتافات: فلسطين عربية رغم الهجمة الصهيونية، دم ولادنا للحرية، اضرب اضرب يا قسام ما تخليش صهيوني ينام، غزة غزة رمز العزة، لا توطين ولا تهجير بنعاديكي يا اسرائيل.