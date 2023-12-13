شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء التنسيقية يشاركون في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى للعملية الانتخابية، وأدلت إسراء طلعت بصوتها الانتخابي في لجنة الوافدين بالمركز القومي للبحوث، كما أدلى مصطفى أبو زيد بصوته الإنتخابي في مدرسة صلاح الدين الابتدائية بمدينة نصر، كما شارك الحسن على الدين العزاوي بمدرسه كفر الشوبكي الابتدائيه بمحافظة الشرقية، وأدلت رحاب عبدالله، بلجنة الوافدين بالمركز القومي للبحوث

بالجيزة

كما شاركت يوستينا رامي جورج سعيد، بمدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات بالقاهرة، كما أدلت نورهان سمير على بصوتها الانتخابي في مدرسة على ابن أبى طالب الابتدائية بالقاهرة، وأدلى مينا سنبل بصوته الانتخابي بمحافظة البحيرة في مدرسة الثانوية العسكرية بالنوبارية.

وأدلى أحمد محمد عبد المقصود أبو نعيمة، بمدرسة مصطفى كامل بمدينة 15 مايو، في القاهرة، وأدلت شيماء كمال الدين، بمدرسة الدكتور عبد العزيز السيد بمدينة نصر، وأدلى محمود ناجى بلجنة الوافدين بمحطة سكة حديد مصر بقسم أول شبرا الخيمة.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعقد غرفة عمليات، وذلك لمتابعة ورصد مسار الانتخابات الرئاسية المصرية، على مدار الثلاث أيام من الأحد للثلاثاء، في ظل إعلان الانعقاد الدائم منذ اللحظة الأولى، وحتى نهاية العملية الانتخابية.

وتصدر التنسيقية عدة أخبار وتقارير على مدار اليوم وتنشر تباعا على صفحات التنسيقية بمواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي المعتمد، ترصد فيها مجريات العملية الانتخابية، في ظل دعوتها الرئيسية لجموع الشعب المصري للنزول والمشاركة في الإدلاء بأصواتهم، أيا كان المرشح الرئاسي الذي يختارونه.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءاً من الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و 631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.