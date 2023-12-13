شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "تعليم النواب": مؤشرات الانتخابات الرئاسية تؤكد التمسك بمسيرة البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف النائب الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، الانتخابات الرئاسية 2024، بالعرس الديمقراطي الذي شهد إقبال وكثافة في الحضور منقطعة النظير بكافة مراكز الاقتراع علي مستوي الجمهورية.

وأبدي "هاشم" اعجابه بوعي المواطن المصري بحجم الانجازات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، وتمسكهم بأن يكون الرئيس عبد الفتاح السيسي زعيما للبلاد المرحلة القادمة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية لاسيما في ضوء المؤشرات الأولية للحصر العددي للأصوات.

ووجه سامي هاشم، الشكر لجميع أعضاء النواب ومن بينهم لجنة التعليم، في التوعية لأهمية التصويت في الانتخابات الرئاسية، فضلا عن الجهد المبذول في التيسير علي المواطنين لتمكينهم من الاداء بصوتهم.

جاء ذلك في تصريحات له بمستهل إجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأربعاء، لحسم مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون نقابة التكنولوجيين ، في ضوء ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدوله.

ويأتى مشروع القانون، فى إطار العمل على تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل، وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة، إلى جانب فتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة؛ بهدف التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، والعمل على إعانتهم، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.