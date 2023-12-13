شكرا لقرائتكم خبر عن حزب مصر الحديثة : الانتخابات مثالية وكل التحية والتقدير للمواطن المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم حزب مصر الحديثة بخالص التهنئة والتقدير للشعب المصري العظيم على مشاركته الفاعلة والمسؤولة في الانتخابات الرئاسية التي جرت بنجاح ونزاهة على مدار الثلاثة أيام الماضية.

وأعبر الحزب عن فخره بالموقف الوطني والديمقراطي الذي أظهره الشعب المصري في مواجهة كل محاولات التدخل والتهديد والترهيب من أي جهة كانت، ويؤكد على أن الشعب المصري هو صاحب القرار والمصير في بلاد الحضارة والتاريخ.

واشاد الحزب بالإقبال الكبير للناخبين على صناديق الاقتراع، ما يعكس الوعي السياسي والمسؤولية الوطنية للشعب المصري، ويقدر نسبة المشاركة في الانتخابات بأنها "كبيرة جداً وغير مسبوقة".

واعلن الحزب عن استمراره في دوره الوطني والمسؤول في تقديم رؤية حديثة ومتطورة للتنمية والإصلاح في مصر، وفي تمثيل صوت الشعب ومطالبه وحقوقه في كل المحافل والمنابر.

وأثني الحزب على الجهود التي بذلتها الهيئة الوطنية للانتخابات والشرطة والقضاء والإعلام والاحزاب السياسية والمجتمع المدني في إنجاح العملية الانتخابية، وفي توفير الأمن والأمان والشفافية والحياد للناخبين.