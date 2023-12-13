"القسام": تمكنا مع "سرايا القدس" من إيقاع قوّة صيونيّة قوامها 15 جنديًا بكمين محكم وسط غزة

أعلنت كتائب "القسام"، في بالاغ، أنّها تمكنت مع "سرايا القدس" من "إيقاع قوّة صهيونية قوامها 15جنديًا في كمين محكم وسط قطاع غزة".

وكشفت عن تنفيذها مع "سرايا القدس" اشتباكًا مع قوة إسرائيلية من مسافة صفر، مؤكدة إيقاعهم "بين قتيل وجريح"، مشيرة إلى أنّ "مدفعيتَي القسام وسرايا القدس دكتا المنطقة بعد ذلك بقذائف هاون من العيار الثقيل".

وكان قد اعتبر عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، أنّ "حرب البقاء الثانية التي نخوضها تكبدنا ثمنًا باهظًا ومؤلمًا وصعبًا".

ويأتي ذلك، ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على القطاع والتي تتضمن توغلًا بريًا تتصدى له الفصائل الفلسطينية.

وفي وقت سابق من اليوم، أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 10 عسكريين وإصابة 7 آخرين بجراح الليلة الماضية في المعارك الدائرة شمالي قطاع غزة، وقال إن معظمهم ضباط وبينهم قائد فرقة في لواء جولاني.