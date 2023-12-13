الجيش الإسرائيلي: إصابة 21 جنديًا في معارك غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

أقرّ الجيش الإسرائيلي بإصابة 21 جنديًا في معارك غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

وكانت قد كشفت "كتائب القسام" و"سرايا القدس" عن سلسلة عمليات ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة، مؤكدة تحقيق عدد من الإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي بين قتيل وجريح.

وفي وقت سابق من اليوم، أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 10 عسكريين وإصابة 7 آخرين بجراح الليلة الماضية في المعارك الدائرة شمالي قطاع غزة، وقال إن معظمهم ضباط وبينهم قائد فرقة في لواء جولاني.