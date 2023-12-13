"القسام": استهدفنا مع فصائل المقاومة آليات قوات الاحتلال بالمخيّم ما أدى لوقوع إصابات في صفوفه

أعلنت كتائب "القسام" في مخيّم جنين، "أننا استهدفنا مع فصائل المقاومة آليات قوات الاحتلال بالمخيّم ما أدى لوقوع إصابات في صفوفه". ولفتت إلى أنّ "المخيم سيبقى شوكة في حلق الاحتلال وسنثأر لشهداء جنين وغزة ومعركتنا مستمرة حتى دحره". ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه القوات الإسرائيلية استهداف المخيّم تزامنًا مع الحرب على قطاع غزة.

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