أعلنت الحكومة البريطانية، أنّ بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية تستهدفان قادة وممولي حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" بعقوبات جديدة. ولفتت إلى أنّ "العقوبات المنسقة تهدف إلى عزل حماس من خلال تجميد الأصول وفرض حظر سفر". ويأتي ذلك، ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة والتي تتضمن توغلًا بريًا تتصدى له الفصائل الفلسطينية.

كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة البريطانية: بريطانيا وأميركا تستهدفان قادة وممولي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" بعقوبات جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.