نقلت شبكة "CNN" الأميركية عن مسؤولين أميركيين، قولهم إنّ "واشنطن نصحت إسرائيل بعدم فتح جبهة أخرى في الحرب عبر شن هجوم واسع النطاق على حزب الله".
إلى ذلك، نقلت عن مصدر بالكونغرس إشارته إلى أنّ "الخارجية الأميركية لم تُقدّم ضمانات بشأن مراقبة استخدام ذخائر الدبابات المقدمة لإسرائيل".
كانت هذه تفاصيل خبر شبكة "CNN" عن مسؤولين: أميركا نصحت إسرائيل بعدم شن هجوم واسع النطاق على حزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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