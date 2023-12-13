شبكة "CNN" عن مسؤولين: أميركا نصحت إسرائيل بعدم شن هجوم واسع النطاق على حزب الله

نقلت شبكة "CNN" الأميركية عن مسؤولين أميركيين، قولهم إنّ "واشنطن نصحت إسرائيل بعدم فتح جبهة أخرى في الحرب عبر شن هجوم واسع النطاق على حزب الله".

إلى ذلك، نقلت عن مصدر بالكونغرس إشارته إلى أنّ "الخارجية الأميركية لم تُقدّم ضمانات بشأن مراقبة استخدام ذخائر الدبابات المقدمة لإسرائيل".