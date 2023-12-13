اوضحت المديريّة العامّة لأمن الدّولة، قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة انه "أثناء مرور موكب رسميّ في طرابلس، حاول أحد المواطنين رشقه، فاضطرّ أحد العناصر المولجة بحماية الموكب إلى التصدّي له، وتقوم المديريّة العامّة لأمن الدّولة بالاجراءات اللازمة للمعالجة وفقاً للقوانين".

كانت هذه تفاصيل خبر امن الدولة اوضحت ما حصل مع أحد العناصر المولجة بحماية موكب رسمي في طرابلس قبل يومين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.