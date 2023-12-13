بيرم زار ميناسيان: لأهمية التواصل بعيدًا عن التقوقع لأن العالم يميل إلى الشعبويات

زار وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم بطريرك كيليكيا للأرمن الكاثوليك روفائيل بدروس الحادي والعشرون ميناسيان، في مقر البطريركية في الجعيتاوي.

ولفت بيرم، بعد الاجتماع، إلى أنّه "يُشكّل أهلنا الأرمن ثقلًا مهمًا في هذا البلد، وإضافة نوعية، ولأنّهم من اهل التضحية، ومن اهل البذل فإنّ اللغة تصبح أسهل، لأننا اليوم في لبنان نقدم التضحيات ونقدم الشهداء، وبالتالي اللغة تصبح مشتركه، واللغة تصبح واحدة والمصطلحات تصبح واحدة".

وأوضح "أننا أكّدنا أهمية الاسترشاد الأخلاقي أمام التصحّر الروحي الذي نعيشه في هذا الزمن، كما أكدنا أهمية التواصل بعيدا عن التقوقع، لأن العالم يميل الى الشعبويات، يميل الى القوميات والأثنيات والإقفال على ذواتهم يصبح، من المهم جدا ان يكون لبنان ، لبنان الرسالة، رسالة التنوع ورسالة العيش الحقيقي وليست المداراة، العيش الحقيقي الصادق، وقد عبر البطريرك ميناسيان عن مصطلح مهم، الحوار وسيلة وليس غاية، لان الحوار فقط تستمع لرأيي واستمع لرأيك ، بينما المطلوب هو المصارحة الكاملة والتصالح مع الذات اولا، وعندما تتصالح مع نفسك فأنت تتصالح مع الاخرين".

وكشف بيرم أنّه عرض لميناسيان أنّ "وزارة العمل مستعدة لتوقيع مذكرات تفاهم مع المؤسسات المهنية الأرمنية ولأهلنا الاعزاء في القيام بدورات تدريب مهني معجل تكون المخرجات منها ممهورة بتوقيع وزاره العمل".

ولفت إلى أنّ "هذه اشارة الى ان الدولة يجب ان تمد خيوط الاهتمام لكل ابنائها لأن الدولة هي الضامن لكل اللبنانيين، مؤسسات الدولة يجب ان تعود الى لعب دور مهم جدا، وان يكون هناك ثقه بها، وهذه الثقة يجب ان تكون من قبل الدولة، يعني الاساس تعودوا الناس على اللائقة لأن الاداء لم يكن على مستوى طموحات الناس وتوقعاتهم الا ما رحم ربي هذا الاستثناء نحاول ان نكون منه لنؤدي صورة دولة المؤسسات التي تهتم بالإنسان، والانسان هو الاساس هذه هي اهم المسائل التي ناقشناها في هذا الاطار".