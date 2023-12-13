كنعان: لا اعتمادات ملحوظة لاجراء الانتخابات البلدية في موازنة 2024 ونكثف الجلسات للوصول الى نتيجة نهائية بدراستها

اعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، في تصريح له بعد اجتماع اللجنة انه "لا اعتمادات ملحوظة لاجراء الانتخابات البلدية في موازنة ٢٠٢٤ وقررنا نقل اموال من الاحتياطي لصالح وزارة الداخلية لاجراء الانتخابات"، مشيرا الى انه "علّقنا بند الكهرباء لصالح وزارة الداخلية ريثما تردنا ايضاحات وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان".

واكد كنعان انه "سنكثف الجلسات وكل الكتل النيابية مدعوة لفعل شيء ايجابي للبلد بالنزول الى مجلس النواب للتصويت على الموازنة معدّلة والحؤول دون صدورها بمرسوم حكومي".

وكشف عن "عقد 4 جلسات الاسبوع المقبل ونكثّف الجلسات للوصول الى نتيجة نهائية بدراسة الموازنة".