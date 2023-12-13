الخطيب للسفير المصري: الجنوبيون لن يتخلوا عن المقاومة في غياب دولة تحميهم

التقى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، في مقر المجلس، السفير المصري علاء موسى، في زيارة تعارف تم في خلالها تداول الأوضاع اللبنانية والإقليمية في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة وامتداداتها على الساحة اللبنانية والعربية.

وشرح الخطيب للسفير المصري موقف المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ورؤيته للأحداث الجارية وللواقع اللبناني، واستمع الى رؤيته في هذا المجال"، وركّز على "ضرورة الوحدة الوطنية والقومية والإسلامية في منطقتنا"، وقال: "يجب أن يكون هناك سقفاً للخلافات بين الدول العربية"، واعتبر أن "الخلافات الطائفية خسارة للجميع"، ونوه بـ"المواقف الرافضة لتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية".

وعرض الخطيب لنشوء المقاومة في لبنان والظروف التي حتّمتها، "لا سيما الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا"، واكد أن "الجنوبيين لن يتخلوا عن المقاومة في غياب دولة تحميهم، وأن البديل عن المقاومة هو وجود دولة قوية تحافظ على السيادة".

وفي ختام اللقاء، أعرب الخطيب عن رغبته بزيارة مصر ولقاء شيخ الأزهر الامام احمد محمد الطيب في إطار العمل على الوحدة الإسلامية.

ورحّب السفير المصري بهذه الرغبة، ووعد بالعمل على ترتيب الزيارة.

اثر اللقاء ذكر السفير موسى في تصريح "أنني سعدت كثيراً وتشرّفت باستقبال الشيخ علي الخطيب لي اليوم، وأنا حريص على هذه الزيارة في بداية مهام عملي في لبنان وهناك أسماء وشخصيات بارزة أحرص على التواصل معها، ليس فقط بالتعارف بشكل مباشر إنما بالاستماع الى وجهات النظر والتقويم في هذه المرحلة الهامة، وليس فقط في داخل لبنان إنما في المنطقة، وأنا سعدت بالاستماع الى نصائح وتقويمات فضيلته وبإذن الله نواصل هذه اللقاءات لما فيها صالح لبنان ومصر والمنطقة".