لجنة الصحة النيابية بحثت موضوع نظام الرعاية الصحية الشاملة والبطاقة الصحية

بحثت لجنة الصحة برئاسة النائب بلال عبدالله، وحضور وزير الصحة فراس الابيض بموضوع نظام الرعاية الصحية الشاملة والبطاقة الصحية.

واكد عبدالله ان "المشكلة في التمويل ولا نستطيع ان نبقي الشعب اللبناني دون تغطية صحية، كما ناقشنا موضوع التتبع وهو مصدر توفير على الخزينة وان لا يكون هناك دواء مدعوم ويهرب الى الخارج".

بدوره اعتبر وزير الصحة ان نظام التتبع هو موضوع لاصلاح النظام الصحي للحد من الهدر وتهريب الادوية وتخزينها.