الجديد: بخاري سيبحث مع الراعي عصراً ملف قيادة الجيش من ضمن مجموعة اتصالات يقوم بها الاخير

افادت معلومات لقناة "الجديد" بأن السفير السعودي وليد بخاري سيبحث مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي عصراً ملف قيادة الجيش من ضمن مجموعة اتصالات يقوم بها الراعي مع المرجعيات السياسية الداخلية والدبلوماسية لدعم الجيش وعدم افراغ قيادته او احداث خلل فيها.
كما نفت مصادر للجديد الانباء عن ايفاد قائد الجيش العماد جوزيف عون موفدين من قبله الى باريس او الى اي مكان اخر.
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