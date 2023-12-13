انت الان تتابع خبر فرق "سموم" ونشر إسعاف.. الصحة تعلن خطة يوم الاقتراع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة، ورد لـ الخليج 365، أنه تم "تشكيل غرفة عمليات مركزية تواصل عملها مع غرف العمليات في وزارتي الدفاع والداخلية وقيادات العمليات في بغداد والمحافظات"، مشيرة إلى "نشر الإسعافات بالقرب من المراكز الانتخابية ومفوضية الانتخابات".وأكدت، "توفير رصيد احتياطي من الأدوية والمستلزمات الطبية والمعدات الخاصة بردهات الطوارئ في المستشفيات، كما تم توفير أرصدة كافية من الدم في مصرف الدم الرئيس في بغداد والفروع"، مبينة أنه تم "تهيئة فرق طبية للسموم في بغداد والمحافظات جاهزة للتحرك في حال حدوث أي حالات تسمم".

ولفتت إلى أن "دوائر الصحة في بغداد والمحافظات ستنفذ الخطة نفسها على مستوى محافظاتها"، كاشفة عن أن "التوجيه وفق الخطة بتأمين غطاء سريري في المستشفيات بما لا يقل عن 50% من السعة السريرية لكل مستشفى".

وأشارت الوزارة، إلى "تهيئة فرق طبية تخصصية في اختصاصات (جراحة الصدر والأوعية الدموية وجراحة الجملة العصبية والجراحة العامة وجراحة العظام والكسور) مستعدة للتداخل في حال حدوث اي طارئ".

