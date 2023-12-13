انت الان تتابع خبر محافظ واسط: عائدات "هور الدلمج" 6 مليارات 50 مليوناً منها فقط للدولة! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المياحي في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "هور الدلمج يسيطر عليه احد المستثمرين ولا أحد يستطيع الوصول إليه"، مؤكدا ان ايجار الهور السنوي لا توازي ما يحققه من واردات في يوم واحد".وأشار الى ان "المحافظة كتبت بشأن هذا الموضوع كون الهور من افضل أماكن تواجد الطيور والاسماك في العراق والتي تصدر خارج العراق وطلبنا إحالة الهور الى الاستثمار".

وبين المياحي ان "المستثمر طلب ترك المشروع مقابل إعطائه ما صرفه من مبالغ على انشاء الطرق والخدمات".

وأضاف ان "عائدات هور الدلمج 6 مليارات سنويا والمستثمر يدفع 50 مليونا فقط".

