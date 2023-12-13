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القسام وسرايا القدس ينصبون كمينًا مشتركًا لجنود إسرائيليين

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

أعلنت كتائب القسام، اليوم الأربعاء، اشتراك مقاتليها مع سرايا القدس في الإجهاز على قوة إسرائيلية تتكون من 15 جنديًا، وسط قطاع غزة.

وأفاد بيان القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاوميها تعاونوا مع سرايا القدس في مواجهة الاشتباكات ضد القوات الإسرائيلية، مشيرين إلى إيقاع 15 جنديًا بين قتيل وجريح.

وأوضح بيان القسام، أن مدفعية الحركتين دكت الموقع الذي توجد فيها القوة الإسرائيلية وسط قطاع غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل.

وأشار البيان إلى أن القسام وسرايا القدس، نصبوا الكمين بشكل محكم من أجل استهداف الجنود الإسرائيليين وسط القطاع.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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