استهداف إسرائيلي لبلدة رب ثلاثين وأطراف ياطر

أفادت قناة "المنار"، بأنّ "الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارة جوية على أطراف بلدة ياطر، فيما استهدفت قذائف إسرائيلية بلدة رب ثلاثين. ويأتي ذلك بعد سلسلة اعتداءات إسرائيلية طالت الأراضي اللبنانية في الجنوب في وقت سابق من اليوم.

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