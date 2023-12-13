أطراف الجبين ويارين وبليدا وعيترون ويارون والخيام تعرّضت لقصف مدفعي إسرائيلي

أفادت قناة "المنار"، عن تعرّض أطراف الجبين ويارين وبليدا لقصف مدفعي إسرائيلي.

واستهدف الجيش الإسرائيلي بالقصف المدفعي صهيوني أطراف عيترون ويارون والخيام.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن قصف إسرائيلي على عيتا الشعب ورميش.

وأكّدت قناة "المنار" أنّ قصفًا مدفعيًا استهدف بلدة مارون الراس.

هذا، واستهدفت سلسلة من الغارات الجوية العنيفة للطيران الحربي الاسرائيلي منطقة "اللبونة" جنوب بلدة الناقورة في جنوب لبنان، كما استهدفت أطراف الناقورة والبستان ومروحين وراميا.

وفي وقت سابق، أفادت قناة "المنار"، عن استهداف موقع الجيش الإسرائيلي في المالكية بصاروخ موجه.

هذا، وقصفت المدفعية الإسرائيلية منطقة جبل الباط وأطراف أخرى من بلدة عيترون، فيما استهدفت غارة إسرائيلية بصاروخ للطيران المسيّرة بلدة محيبيب، دون وقوع إصابات.