ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 18608 قتلى و50594 مصابًا

أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 18608 شهداء و50594 مصابا"، وفق تصريح لها في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 تشرين الأول.

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